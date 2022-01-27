الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة 1 صباحا هذا اليوم وعلى النحو التالي: اضافة اعلان





إقليم العاصمة :

كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقطا كثيفا للثلوج وبداية تراكمات في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الرئيسة والفرعية سالكه بحذر شديد ولا ينصح بالمسير عليها.



إقليم الشمال:

محافظة اربد : تشهد تشهد تساقط كثيف للثلوج وجميع الطرق الرئيسة والفرعية سالكه بحذر شديد باستثناء الطرق التالية :

• طريق اربد ثغرة عصفور مغلق بسبب تراكم الثلوج

• طريق ثغرة عصفور باتجاه عمان مغلق بسبب تراكم الثلوج .



محافظة المفرق ولواء الرمثا : تشهد تساقط الثلوج والامطار و جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد .



محافظة عجلـون: تشهد تساقط كثيف للثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد باستثناء الطرق التالية :



• طريق عجلون إربد والعكس مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

• طريق اشتفينا باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

• طريق صخرة باتجاه ارحابا مغلقة بسب تراكم الثلوج.



محافظة جـرش: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.



إقليم الوسط:

محافظة البلقاء: تشهد تساقط كثيف للثلوج وتراكمات ويوجد عدة مناطق مغلقه بسبب تراكم الثلوج وعلى النحو التالي :

- منطقة ماحص اغلاق لكافة الطرق الرئيسية والفرعية .

- طريق شارع الستين .

- طريق منطقة الدبابنة.

- طريق جسر زي الطباعة.

- طريق جسر الفحيص.

-طرق الفحيص الداخلية.

- طريق نزول البكالوريا .

- طريق العارضة.

- طريق الكسارات.

(مغلقة بسبب تراكم الثلوج)



محافظة مأدبا: تساقط ثلوج جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .



محافظة الزرقاء: جميع الطرق سالكه بحذر شديد باستثناء الطرق التالية :

• طريق بيرين مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

• طريق صروت مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

• طريق الكمشة مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

لواء الرصيفة: منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.



إقليم الجنوب:

محافظة الكـرك : تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.



محافظة الطفيلة: تساقط الثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج.

لواء الشوبـك: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.



محافظة معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطرق التالية:

• الطريق الملوكي مغلق بسبب تراكم الثلوج .

• طريق المريغه باتجاه رأس النقب مغلقه بسبب تشكل الانجماد والصقيع .



إقليم البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد بسبب تشكل الضباب بكثافة باستثناء الطرق التالية:

• طريق دلاغة – وادي موسى مغلق بسبب تراكم الثلوج .

• وطريقه الهيشية – دلاغة المهبط مغلق بسبب تشكل الانجماد .



مناطق البادية الشمالية والجنوبية : جميع الطرق سالكة بحذر.



مناطق البادية الوسطى تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطرق التالية:



• طريق المطار باتجاه شارع الميه مغلق بسبب تراكم الثلوج .

• طريق الموقر باتجاه الأزرق مغلق بسبب تراكم الثلوج .



ودعت المديرية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.



وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق (امن 911)في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.