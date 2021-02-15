الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 15-02-2021 01:08 م

الأمن العام يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

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الوكيل الاخباري - بين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام جاهزية المديرية  بكافة تشكيلاتها من شرطة ودفاع مدني وقوات درك سواءً على صعيد الكوادر البشرية المدربة التدريب الإحترافي أو على صعيد الآليات والمعدات المتخصصة وإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع  .

ودعا الناطق الإعلامي الإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم خلال المنخفض الجوي وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :  

1)  الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

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2) الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم. 

3) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.


 




 

 


 

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