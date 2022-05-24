الثلاثاء 24-05-2022
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الأمن العام يكشف تفاصيل المشاجرة التي وقعت في أحد المطاعم قبل ايام
افتتاح الورشة الحوارية الثالثة عن تعزيز البيئة للاستثمار في العمل المناخي
معان : المكتبة الوطنية تعرض وثائق الاستقلال
وزارة الثقافة تستذكر شاعر الأردن عرار في ذكرى رحيله
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أخبار الشركات
شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال
الاتحاد الوطني والاردنية للطيران يهنئان بعيد الاستقلال
كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية
بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥
كورونا
كورونا
فايزر.. 3 جرعات من اللقاح للأطفال أقل من 5 سنوات
دراسة.. كورونا مرتبط بضعف في وظائف القلب