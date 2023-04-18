الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

بيان من التعليم العالي حول اجازة العيد للجامعات

الأمن العام يكشف تفاصيل مخالفات المركبة التي قام سائقها بإلقائها في الوادي

بني مصطفى تشارك الأشقاء في دور الرعاية والحماية إفطارهم الرمضاني

مصرع 21 شخصا بحريق مستشفى في الصين

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الرابع

70 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى

محمد بن زايد بعد لقاء الملك: تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية

تعرف على حالة الطقس في عيد الفطر السعيد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

قطر تعلن قرب تبادل افتتاح السفارات مع الإمارات والبحرين

الثلاثاء، 18-04-2023 11:05 م

الأمن العام يكشف تفاصيل مخالفات المركبة التي قام سائقها بإلقائها في الوادي

420231821943260453362


الوكيل الاخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي. 

مؤكداً أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير. 

وعند طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص دون توثيق ذلك.

وشدّد الناطق الاعلامي على أنّ المخالفات المسجّلة كافة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بني مصطفى تشارك الأشقاء في دور الرعاية والحماية إفطارهم الرمضاني

3202328205635537719601

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الرابع

4

محمد بن زايد بعد لقاء الملك: تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية

4202316233222287319926

إفطاران رمضانيان في مركزي شابات في عجلون

42023622289274209389

كلية الطب في الهاشمية تحصل على شهادة اعتماد وضمان الجودة

3202328205635537719601

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الرابع

أخبار متعلقة
file

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

112

الأمن يدعو للابتعاد عن أماكن تشكل السيول وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير

0L5A0179

بعد إزالة العوائق.. الأشغال تعيد فتح طريق العطارات

2

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح في إقليم الوسط

الأمن العام

الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

1

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول