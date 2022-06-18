الأمن العام يكشف تفاصيل مشاجرة شارع الجامعة في إربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في مديرية شرطة محافظة اربد مساء اليوم بوقوع مشاجرة في منطقة شارع الجامعة بين عدد من الاشخاص .



وأكَّد الناطق الاعلامي انه تم على الفور التحرك للمكان وكان أطراف المشاجرة قد غادروا المكان ولم تسجل أية اصابات تذكر،وبالتحقيق في القضية ألقي القبض على عدد منهم فيما البحث جارٍ عن الآخرين وضبط سلاح ناري صوتي .

اضافة اعلان