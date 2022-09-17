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السبت، 17-09-2022 07:21 م

الأمن العام يكشف ملابسات جريمة القتل في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان صباح اليوم يفيد بوجود شخص متوفى داخل مركبة في منطقة شفا بدران وعند التحرك للمكان تبين تعرضه للإصابة بعيار ناري أدى إلى وفاته .

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الحادثة وتم ضبطه بعد تحديد مكان وجوده واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات سابقة مع المغدور وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جارياً.

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