الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن صلاة التراويح وشهر رمضان

عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

أمانة عمان الكبرى تضيء مباني ومعالم تاريخية

تركيا تعلن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها

لبنان يمنح لقاح سينوفارم اذن الاستخدام الطارئ

المغرب يمدد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

الأمن العام يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

الإثنين، 01-03-2021 09:40 م

الأمن العام يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة

220212815422129874172


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الاسرة قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف احدى الفتيات من قبل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل ايام .
اضافة اعلان

حيث تمكن الفريق على مدى ايام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات ارقامها الخلفية  والشخص الذي كان يقودها .

وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني واعترف أنه وأثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل ايام شاهد الفتاة وحاول خطفها إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا وما زالت التحقيقات جارية معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220212516509304693001

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن صلاة التراويح وشهر رمضان

2202124165530822281532

عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

r

أمانة عمان الكبرى تضيء مباني ومعالم تاريخية

220212315255546063464

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

10201818152738768640996

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1614625609379

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

أخبار متعلقة
ffff

بيان صادر عن مديرية الامن العام حول تنفيذ الحظر الشامل

1202126175850283137567

مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

220211122854170671073

الامن العام يكشف تفاصيل حادثة خطف واعتداء على شخص بالزرقاء

220211418729739361085

مدير الأمن العام يوجه رسالة للاردنيين