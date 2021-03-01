الأمن العام يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الاسرة قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف احدى الفتيات من قبل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل ايام .حيث تمكن الفريق على مدى ايام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات ارقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها .وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني واعترف أنه وأثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل ايام شاهد الفتاة وحاول خطفها إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا وما زالت التحقيقات جارية معه تمهيداً لإحالته للقضاء.