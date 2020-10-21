الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

الأمن العام يُلقي القبض على 93 شخصاً بقضايا فرض الاتاوات

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الأربعاء، 21-10-2020 09:08 م

الأمن العام يُلقي القبض على 93 شخصاً بقضايا فرض الاتاوات

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الوكيل الاخباري - بينت مديرية الامن العام، أن الحملة الأمنية التي أوعز مدير الأمن العام بتنفيذها أفضت في يومها الخامس إلى القاء القبض على 93 مشتبهاً به ومطلوباً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين.
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وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إنها واصلت جهودها المبذولة في مختلف المحافظات وضمن فرق أمنية انتشرت لتنفيذ خطة أمنية تستهدف المطلوبين والمشتبه بتنفيذهم لأعمال خارجة عن القانون تعكر صفو المجتمع، حيث تم القبض على 93 شخصاً من بينهم 3 من المطلوبين المصنفين بالخطيرين.

كما شكرت المديرية كافة المواطنين على تعاونهم، مجددة دعوتها لهم بالإبلاغ عن أي معلومة أو مشاهدة أو شكوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين، ومؤكدة عزمها على التصدي لكافة الخارجين عن القانون ومنع شرورهم.

 




 

 


 

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