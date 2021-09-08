الأمن العام ينشر فيديو لحوادث سير مروعة في المملكة - شاهد

الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة المواطنين المساهمة في حملة #معاً_نصل_آمنين للحد من حوادث السير في المملكة.

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وحسب رصد "الوكيل الإخباري" أضافت المديرية خلال منشور لها " تزهق يومياً أرواح أبرياء نتيجة حوادث سير مؤلمة وتتسبب بخسائر كبيرة في الممتلكات، مما يدعونا جميعاً للوقوف معاً أفراداً ومؤسسات لترسيخ ثقافة مرورية مستمدة من قيمنا الأصيلة، نتجنب من خلالها سلوكيات ومخالفات خطيرة".



ونشرت فيديو لعدد من حوادث السير المروعة التي وقعت في المملكة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية .