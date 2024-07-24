الأربعاء 24-07-2024
الوكيل الاخباري
 

تقديم خدمة الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل بن حسنة غداً

نشر الجداول النهائية للناخبين - رابط

الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

مروحية إسرائيلية تهبط لإجلاء مصابين شرقي خان يونس

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاربعاء

التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي

صحة غزة: 55 شهيدا و110 مصابا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24-07-2024 11:13 ص

الأمن العام ينشر مقطع لحادث سير ويسأل المواطنين : من تسبب بالحادث ؟

Capture


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام اليوم الاربعاء مقطع فيديو لحادث سير. وقالت المديرية في منشور: "من تسبب بالحادث، وما هي المخالفة؟؟؟ " . 

اضافة اعلان


واضافت : " في الفيديو المرفق، تم ارتكاب مخالفة خطيرة من قبل أحد السائقين، نجم عنها حادث مروري، فمن تسبب بالحادث، وما هي المخالفة المرتكبة، وما عقوبتها؟ "


وقالت المديرية " #ملاحظة: هذه المادة ليست للوم أحد الأطراف، ونرجو الابتعاد عن ذلك، فالهدف نشر التوعية بأنواع المخالفات الخطيرة وآثارها، سائلين الله السلامة لكلا السائقين، وللأردنيين ومن حلّ بينهم، ولكم جميعاً " .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

نشر الجداول النهائية للناخبين - رابط

شرطي سير

الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

1792836240

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاربعاء

66a0c8dda9e6a

التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

بنزين محروقات وقود1

توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

720241092434965145564

تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

أخبار متعلقة
KML7tZ6gMZnV1f7IlYzVI60MIRvL4YI8wQedgivS

4 إصابات بحادث سير في العقبة

df2ac4e3-d09f-45ea-818b-6e9860e55cb4

ورشة عمل عن حقوق الإنسان في الأردن والدور الأمني لحمايتها

قانون-مخالفات-السير-الجديد-في-الاردن-2023

الاردن .. عقوبة هذه المخالفة حبس شهرين و غرامة 300 دينار

631db7a0dc96f

اعلان هام من مديرية الأمن العام

s60unmpy9GXJ9XwMYPkWuz6XtUqgdRzQrfOCsrxh

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثينية على يد شقيقها في البلقاء

445442

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة