الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الوكيل الإخباري - نعت مديرية الأمن العام الوكيل نواف محمود محسن الذيابات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد تعرضه لحادث دهس اثناء الواجب الرسمي.

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وقالت المديرية إنه تم إلقاء القبض على المتسبب بالحادث والذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث في منطقة شارع الأردن أمس الخميس .



وأكدت المديرية أنه وفور وقوع الحادثة جرى متابعة المركبة التي دهست الوكيل الذيابات وضبطهما والشخصين اللذين كانا بداخلها وسيتم احالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

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