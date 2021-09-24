الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

تحذير أمني للأردنيين

تفاصيل زيادة تحصينات سجن جلبوع في الأراضي المحتلة

12273 حالة كورونا نشطة في المملكة

حوادث سير مروعة اليوم الجمعة إثر تساقط الامطار - صور

صوت المطر يتصدر تويتر بعد أول شتوة لهذا العام

التعليم العالي لـ الوكيل : نتائج القبول الموحد نهاية أيلول

الأردن ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية

زين عوض ونجوى كرم تشعلان المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

الفايز: الوضع السياحي في الأردن صعب

الجمعة، 24-09-2021 02:05 م

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الأمن العام


الوكيل الإخباري - نعت مديرية الأمن العام الوكيل نواف محمود محسن الذيابات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد تعرضه لحادث دهس اثناء الواجب الرسمي.

اضافة اعلان


وقالت المديرية إنه تم إلقاء القبض على المتسبب بالحادث والذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث في منطقة شارع الأردن أمس الخميس .


وأكدت المديرية أنه وفور وقوع الحادثة جرى متابعة المركبة التي دهست الوكيل الذيابات وضبطهما والشخصين اللذين كانا بداخلها  وسيتم احالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة سير

تحذير أمني للأردنيين

كورونا الوكيل

12273 حالة كورونا نشطة في المملكة

شتوة

صوت المطر يتصدر تويتر بعد أول شتوة لهذا العام

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي لـ الوكيل : نتائج القبول الموحد نهاية أيلول

العقبة

الأردن ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية

عمان

الفايز: الوضع السياحي في الأردن صعب

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

بيان صادر عن مديرية الامن العام

أمن 2

الأمن العام : العثور على طفل فقد بمنطقة حرجية في جرش

3e2c6544-eb9f-47e3-9f23-f1cf39c000dd

إحباط تهريب 500 ألف حبة مخدرة أُُطعمت لمجموعة من الخراف

الامن

الأمن العام ينشر فيديو لحوادث سير مروعة في المملكة - شاهد

820212164931883009373

ايعاز هام من مدير الأمن العام

الأمن العام

مديرية الامن العام تدعو الأخوة المواطنين للتقيد بما صدر من أوامر دفاع