الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 11:15 ص

الأمن العام ينفذ خطة أمنية في محيط المساجد والمصليات

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام أداء واجباتها بتوفير الأمن وخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، في صبيحة عيد الفطر السعيد.

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ونفذت مديرية الأمن العام خطة أمنية مجتمعية ومرورية في محيط المساجد والمصليات، وشارك منتسبو الأمن المصلين أداء صلاة العيد، وعملوا على تسهيل وصولهم للمساجد والمصليات، وتوزيع أدوات السلامة العامة عليهم، وتشجيعهم على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية.


كما هنأ منتسبو الأمن العام المواطنين بحلول عيد الفطر السعيد من خلال بطاقات معايدة تم توزيعها على المواطنين، داعين الله أن يحفظ الوطن والأمة، وأن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير والبركة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 

من جانب آخر، واصل الآلاف من العاملين في الميدان من مديريات الشرطة والدرك والدفاع المدني والبادية، وكافة تشكيلات الأمن العام عملها في متابعة كافة القضايا، والوقاية من الجريمة، وتقديم الخدمات الأمنية الإنسانية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.


وتواجدت كوادر الدفاع المدني وطواقم الإسعاف الراجلة في محيط المساجد والساحات وعززت من قدراتها على الاستجابة لتقديم الخدمات في الحالات الطارئة كما أدى العاملون في المديريات والإدارات اللوجيستية والعملياتية الداعمة صلاة العيد في مديرية الأمن العام، والدفاع المدني، وقيادة الدرك، وواصلوا عملهم في مساندة العاملين في الميدان لتمكينهم من أداء واجباتهم.


ودعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية والمرورية خلال أيام عيد الفطر السعيد حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.


--(بترا)

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