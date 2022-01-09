الأمن العام ينقذ طفلين بحالة خطر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية إن المحطات الأمنية المتكاملة التي استحدثت مؤخراً في إدارة الدوريات الخارجية تم تجهيزها بعيادات طبية ورفدها بكوادر من الدفاع مدني على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتها لطالبيها وعلى مدار الساعة .

وأضافت أنه لجأ أحد المواطنين قبل قليل إلى طاقم الدورية المتواجد أمام محطة الممر التنموي / طريق الـــ 100 طالباً الإسعاف لأطفاله وعددهم اثنان بعد تعرضهم لحروق جراء ( انسكاب مادة زيت حار ) وعلى الفور تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لاستكمال علاجهم .

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