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الأربعاء، 16-02-2022 06:14 م

الأمن العام يوضح إجراءات القبض على 10 أشخاص بالأيام الماضية

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 الوكيل الاخباري - صرح مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، بأنه وقبل أيام جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص في عدد من المحافظات بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية.

وأكد أن إلقاء القبض عليهم جاء بناء على تلك الطلبات القضائية، المتعلقة بتهم منها "إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات"، وأنه جرى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى المرجعيات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون.

ونفى المصدر أن يكون ذلك مرتبطا بأي شأن أو نشاط آخر بخلاف ذلك، مؤكدا أن الجميع تحت مظلة القانون، والقضاء النزيه هو صاحب الكلمة الفصل.

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