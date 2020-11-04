الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو ضجت به مواقع التواصل

الوكيل الاخباري -

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اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله عملية القاء القبض على عدد من الاشخاص.وبين انه بتاريخ 20/10/2020 م واثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها في لواء الرصيفة قام طاقم الدورية باعطاء اشارة للتوقف لمركبة بداخلها مجموعة من الاشخاص اشتبهوا بها الا انهم رفضوا الامتثال وتابعوا مسيرهم حيث جرت متابعتهم لحين التمكن من ايقاف المركبة بعد ان حدث تصادم بين الدورية ومركبة اولئك الاشخاص .واضاف انه تم القاء القبض على خمسة اشخاص داخل المركبة تبين انهم جميعاً من ذوي الاسبقيات الجرمية احدهم بحقه 13 قيداً امنياً منها قضايا تشكيل عصابات الاشرار وغيرها فيما بحق الاخرين عدد متفرق من القيود الامنية في قضايا متنوعة.وتابع الناطق الاعلامي انه جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فيما يتعلق بحادث السير ، كما وجرى تحويل الاشخاص للقضاء والحاكم الاداري لربطهم بالكفالات العدلية اللازمة اضافة الى تحويل القضية لمدعي عام الشرطة.