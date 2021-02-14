الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الريحاني لـ الوكيل : الملك يولي الأيتام اهتماما كبيرا - فيديو

الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

العمل : فرص عمل لشركة متخصصة بالطاقة الشمسية

أسعار الذهب الأحد 14/2/2021

شركس: التزام كبير في المدارس بالإجراءات الصحية

الأمن : الفضوليون يتسببون بالازدحامات المرورية

وفيات الأحد 14/2/2021

الإجراءات الصارمة قيد الدراسة

الارصاد الجوية : ثلوج متراكمة على ارتفاع 900 متر يوم الاربعاء

ترمب عقب تبرئته: سأظل نصيرا لسيادة القانون

الأحد، 14-02-2021 09:53 ص

تؤدي إلى حوادث سير

الأمن : الفضوليون يتسببون بالازدحامات المرورية

120211905256807246802
أحد رجال السير


الوكيل الإخباري - حذّرت ادارة الدوريات الخارجية من التجمهر والتصوير قرب مواقع الحوادث المرورية، ما يتسبب بالازدحام، والاعتداء على خصوصية الآخرين.

وقال مصدر أمني ، خلال تصريحات صحافية ، الأحد ، إن الفضوليين الذين يتجمهرون قرب مواقع الحوادث المرورية يتسببون بازدحامات مرورية قد تؤدي لحوادث سير أخرى، إلى جانب سلوكيات سلبية يرتكبونها كتصوير الحادث والإصابات ما يعد اعتداءً على خصوصية الآخرين.

ودعا المصدر، السائقين الى عدم التجمهر عند مواقع الحوادث وفتح المجال للجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث بالوقت المناسب لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين، وللمحافظة على انسيابية الحركة المرورية من خلال تنظيم السير من قبل الدوريات الخارجية.

ولفت إلى أن الانتشار الواسع للدوريات الخارجية على كافة الطرق الخارجية لمراقبة كافة الطرق، لتكون قادرة على الوصول إلى أي حادث بالسرعة القصوى، مع الاحترافية بالتعامل مع الحوادث.

اظهار أخبار متعلقة


اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
146120_38_1465982361

مطالبات عاجلة بوضع سقوف سعرية للدجاج

620198123428976467967

تجارة الاردن تدعو لأخذ الاحتياطات خلال الظروف الجوية

bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع 83 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

اما

الريحاني لـ الوكيل : الملك يولي الأيتام اهتماما كبيرا - فيديو

وزارة-التربية

وزارة التربية والتعليم تقرر الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية اليوم

1202114112159770685002

الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

أخبار متعلقة
1220202093652284982466

ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية في منطقة شارع الـ 100