الأمن : الفضوليون يتسببون بالازدحامات المرورية

الوكيل الإخباري -

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حذّرت ادارة الدوريات الخارجية من التجمهر والتصوير قرب مواقع الحوادث المرورية، ما يتسبب بالازدحام، والاعتداء على خصوصية الآخرين.وقال مصدر أمني ، خلال تصريحات صحافية ، الأحد ، إن الفضوليين الذين يتجمهرون قرب مواقع الحوادث المرورية يتسببون بازدحامات مرورية قد تؤدي لحوادث سير أخرى، إلى جانب سلوكيات سلبية يرتكبونها كتصوير الحادث والإصابات ما يعد اعتداءً على خصوصية الآخرين.ودعا المصدر، السائقين الى عدم التجمهر عند مواقع الحوادث وفتح المجال للجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث بالوقت المناسب لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين، وللمحافظة على انسيابية الحركة المرورية من خلال تنظيم السير من قبل الدوريات الخارجية.ولفت إلى أن الانتشار الواسع للدوريات الخارجية على كافة الطرق الخارجية لمراقبة كافة الطرق، لتكون قادرة على الوصول إلى أي حادث بالسرعة القصوى، مع الاحترافية بالتعامل مع الحوادث.