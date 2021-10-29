الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 02:43 م

الأمن : القبض على أشخاص قاموا بتحطيم مركبة في عمان

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الوكيل الاخباري- أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل فيديو المشاجرة الذي جرى تداوله امس في منطقة الدوار السابع،حيث حصل خلاف بين اشخاص داخل مركبتين قام من بداخل احداهما بتحطيم المركبة الأخرى والحاق اضرار مادية بها، كما وتم الادعاء عليهم بانهم تسسببوا بدهس ثلاثة اشخاص، عند المشاجرة.


واضاف الناطق الاعلامي انه جرى ضبط شخصين ممن قاموا بالاعتداء على المركبة والذين ادعوا بدورهم بتعرضهم للاعتداء كذلك من قبل الطرف الآخر.

واضاف، ان التحقيق مستمر تمهيدا لإحالة الاطراف كافة الى القضاء،  مؤكدا ان اي اعتداء او خروج عن القانون مصيره واحد وهو انفاذ سيادة القانون والقبض على المشاركين بحزم ودون تهاون او تقصير.

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