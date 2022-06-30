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الخميس، 30-06-2022 11:10 ص

الأمن: القبض على شخصين سلبا محل صرافة بسلاح بلاستيكي في عمان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصا من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان تولى التحقيق في قضية السلب التي وقعت على فرع احد محال الصرافة قبل يومين.

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وبين انه شخصان مجهولان دخلا مساء اول امس الى فرع أحد محال الصرافة في منطقة طريق المطار ، و قاما بإشهار سلاح على العاملين وسلب مبلغ 3 آلاف دينار والفرار من المكان بواسطة مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة كانت بحوزتهما دون وقوع اصابات تذكر.


وأكَّد الناطق أن فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والادلة من تحديد هوية المشتبه بهما في ارتكاب الجريمة، إذ جرى التعميم والبحث عنهما والقي القبض على احدهما وضُبطت بحوزته المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.


وتابع أن المشتبه به الثاني توارى عن الانظار حيث تم فجر اليوم تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه عند محاولته الفرار، وضُبط بحوزته جزء من المبلغ المسروق.


وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لارتكاب الجريمة وانهما استخدما سلاحاً بلاستيكياً وقاما بالتخلص منه وسيتم إحالتهما لمحكمة امن الدولة .



 




 

 


 

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