الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان

وفاة مواطن داخل منزله في طبربور

صندوق المعونة الوطنية يحذر المواطنين من عمليات احتيال

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

بن معروف : راتب شهري ووظيفة للطالبين المتفوقين اللذين يعيشان في خربوش

الامن العام : مواطن يقتل زوجته الاربعينية طعناً

الكسبي يبحث مع المكاتب الهندسية سبل تطوير العمل الاستشاري والتدريب

الأحد، 21-08-2022 03:21 م

الأمن: القبض على مروجي مخدرات بعمان بعد مقاومة شديدة بأسلحة نارية

24097f38-4959-404e-a1cb-ad3b78240cb4


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم المكثفة لمتابعة ومداهمة أوكار تجار ومروجي المخدرات .

وأضاف، أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليات مداهمة أفضت لإلقاء القبض على 4 أشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة في العاصمة عمان والشونة الشمالية في قضيتين مختلفتين.

اضافة اعلان


وبين أنه في العاصمة تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة 3 أشخاص من الخطرين والمشتبه بهم بترويج المواد المخدرة ، وبعد جمع المعلومات كافة عنهم جرى وضع خطة لإلقاء القبض عليهم.


وأوضح، بأنه عند تحديد مكانهم ومحاولة ضبطهم قام الأشخاص الثلاثة بإشهار أسلحة نارية باتجاه القوة وقام أحدهم بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك، وتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهم، وضبط الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، إضافة الى كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي القضية الثانية داهمت قوة أمنية من مكافحة المخدرات مطلوباً بتجارة وترويج المواد المخدرة في منطقة الشونة الشمالية ، والذي يعد من أكثر المطلوبين على قضايا ترويج المخدرات في المنطقة، حيث ألقي القبض عليه وضُبطت بحوزته كميات من الحبوب المخدرة

وأكدت مديرية الأمن العام على استمرار جهودها المكثفة وعملياتها النوعية في ملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات والاتجار بها، لافتة إلى أن إجراءاتها حققت الكثير من المكاسب الأمنية في التصدي لممتهني تجارة المخدرات والترويج لها، وأنها لن تتوقف عن ملاحقتهم حتى تقديمهم ليد العدالة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا

420221312927635063274

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

w

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

الأمن العام

الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان

8202218184138735426315

وفاة مواطن داخل منزله في طبربور

8202217165831885611927

صندوق المعونة الوطنية يحذر المواطنين من عمليات احتيال

أخبار متعلقة
297395807_1131755164219642_217737828791586439_n

المياه : اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية في ام الرصاص وحسبان

62ebacd376985

افتتاح معرض دائم لمشغولات مراكز الإصلاح والتأهيل في عمّان

بببببب

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

M63A3888

السير تكشف أبرز أسباب وقوع الحوادث في المملكة

12022618156243305115

الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل في عمان

720222420639634365660

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور