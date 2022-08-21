الأمن: القبض على مروجي مخدرات بعمان بعد مقاومة شديدة بأسلحة نارية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم المكثفة لمتابعة ومداهمة أوكار تجار ومروجي المخدرات .



وأضاف، أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليات مداهمة أفضت لإلقاء القبض على 4 أشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة في العاصمة عمان والشونة الشمالية في قضيتين مختلفتين.

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وبين أنه في العاصمة تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة 3 أشخاص من الخطرين والمشتبه بهم بترويج المواد المخدرة ، وبعد جمع المعلومات كافة عنهم جرى وضع خطة لإلقاء القبض عليهم.



وأوضح، بأنه عند تحديد مكانهم ومحاولة ضبطهم قام الأشخاص الثلاثة بإشهار أسلحة نارية باتجاه القوة وقام أحدهم بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك، وتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهم، وضبط الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، إضافة الى كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .



وفي القضية الثانية داهمت قوة أمنية من مكافحة المخدرات مطلوباً بتجارة وترويج المواد المخدرة في منطقة الشونة الشمالية ، والذي يعد من أكثر المطلوبين على قضايا ترويج المخدرات في المنطقة، حيث ألقي القبض عليه وضُبطت بحوزته كميات من الحبوب المخدرة



وأكدت مديرية الأمن العام على استمرار جهودها المكثفة وعملياتها النوعية في ملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات والاتجار بها، لافتة إلى أن إجراءاتها حققت الكثير من المكاسب الأمنية في التصدي لممتهني تجارة المخدرات والترويج لها، وأنها لن تتوقف عن ملاحقتهم حتى تقديمهم ليد العدالة.

