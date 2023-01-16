الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد

الإثنين، 16-01-2023 01:07 م

الأمن : القبض على مطلوبين ومروجي مخدرات في عدة مناطق

8ce2ad36-0262-4cb8-80cb-a3e49f249be5


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وباسناد ودعم من مختلف وحدات الأمن العام نفذوا حملة أمنية على اشخاص مطلوبين ومروجين للمواد المخدرة في لواء الرويشد إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على 4 مطلوبين في مواقع مختلفة وضُبط بحوزة احدهم كفان من مادة الحشيش المخدرة و 2000 حبة مخدرة .اضافة اعلان


كما وأكّد الناطق الاعلامي أنّه جرى كذلك القاء القبض على مروجين للمخدرات في محافظتي المفرق وعمان بعد التعامل مع ثلاث قضايا ، جرت في الأولى مداهمة منزل أحد مروجي المخدرات في محافظة المفرق بعد جمع المعلومات وتأكيد ممارسته لنشاطات جرمية ترتبط بترويج المواد المخدرة والقي القبض عليه وضبط بحوزته 6 كفوف من الحشيش و 1000 حبة مخدرة ، فيما كان فريق تحقيقي خاص يتتبع شخصين احدهما من جنسية عربية أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من محافظة المفرق، إذ جرى إيقافا وضبطهما وضُبطت بحوزتهما 7 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة .

وفي محافظة العاصمة وردت معلومات عن قيام شخص من جنسية عربية بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها بين المواطنين إذ جرى بعد التأكد من المعلومات مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1000 حبة مخدرة و 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

wwww

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

35f7d5a8-officialhm

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

أخبار متعلقة
3aa64ec1-dc81-40cb-83f4-5e176626bfed

ضبط 6 مروجين للمخدرات في 3 قضايا بعمّان ومعان

1671804015161

تمكين 400 شاب وشابة لتوعية أقرانهم من مخاطر المخدرات

397e15a6-30ae-45cc-b4fa-b5ee1b42a600

ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور في البادية الشمالية

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

Z7SQ2xe4zARA8y1269v5JMIAJ28eyBTOOk2t8wwc

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

شرطة سير (3)

السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم