الأمن : القبض على مطلوبين ومروجي مخدرات في عدة مناطق

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وباسناد ودعم من مختلف وحدات الأمن العام نفذوا حملة أمنية على اشخاص مطلوبين ومروجين للمواد المخدرة في لواء الرويشد إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على 4 مطلوبين في مواقع مختلفة وضُبط بحوزة احدهم كفان من مادة الحشيش المخدرة و 2000 حبة مخدرة .كما وأكّد الناطق الاعلامي أنّه جرى كذلك القاء القبض على مروجين للمخدرات في محافظتي المفرق وعمان بعد التعامل مع ثلاث قضايا ، جرت في الأولى مداهمة منزل أحد مروجي المخدرات في محافظة المفرق بعد جمع المعلومات وتأكيد ممارسته لنشاطات جرمية ترتبط بترويج المواد المخدرة والقي القبض عليه وضبط بحوزته 6 كفوف من الحشيش و 1000 حبة مخدرة ، فيما كان فريق تحقيقي خاص يتتبع شخصين احدهما من جنسية عربية أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من محافظة المفرق، إذ جرى إيقافا وضبطهما وضُبطت بحوزتهما 7 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة .وفي محافظة العاصمة وردت معلومات عن قيام شخص من جنسية عربية بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها بين المواطنين إذ جرى بعد التأكد من المعلومات مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1000 حبة مخدرة و 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.