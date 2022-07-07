الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

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الخميس، 07-07-2022 10:06 ص

الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة داهمت فجر اليوم مكان اختباء شخص مطلوب مصنف بالخطير والمسلح ومتوارٍ عن الأنظار وبحقه طلبات بقضايا تجارة المخدرات ومقاومة رجال الأمن بعد جمع المعلومات وتحديد مكانه في إحدى مناطق محافظة الكرك.

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وأكَّد الناطق الاعلامي أن القوة الامنية تمكنت من القاء القبض على ذلك المطلوب الخطر بعد مقاومته للقوة ومحاولته الفرار، إذ تم التعامل معه والسيطرة عليه دون إصابات، وضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للترويج والبيع.


وتؤكد مديرية الأمن العام أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المجتمع في اجتثاث هذه الآفة الخطرة والتعامل بحزم مع كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

 




 

 


 

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