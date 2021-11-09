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الثلاثاء، 09-11-2021 09:03 ص

الأمن : القبض على مطلوب خطير بحقه 88 طلباً

مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي انه واستمراراً لعمليات البحث والقبض عن الاشخاص المطلوبين الخطرين و المتوارين عن الأنظار فقد نُفذت عدة عمليات بحث وضبط لأشخاص مطلوبين في محافظة الكرك.

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وأضاف الناطق الإعلامي ان القوة الامنية وأثناء احدى عمليات البحث والضبط تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين المصنف بدرجة خطير جداً و المسلح وبحقه (88) طلباً في قضايا تجارة وتعاطي المواد المخدرة والشروع بالقتل والإيذاء البليغ والتهديد والسرقات واطلاق النار باتجاه قوة عسكرية و الإضرار بأملاك الدولة.


مشيراً إلى أن المطلوب حاول الفرار عند محاولة القبض عليه،إذ جرى التعامل معه ومع أربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش مواقعهم ضُبطت كمية من المخدرات وسلاح ناري . 


وأكد الناطق الإعلامي أن العملية  استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة حُددت من خلالها المواقع التي يوجد بها الأشخاص الخطيرين والممنوعات من أسلحة ومخدرات بحوزتهم .


وتشكر مديرية الأمن العام أهالي المنطقة على تعاونهم مع القوة الأمنية وتؤكد أنها مستمرة في عمليات البحث والضبط المطلوبين والخارجين عن القانون الذين يهددون امن المجتمع.


 




 

 


 

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