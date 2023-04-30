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الأحد، 30-04-2023 04:04 م

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال نشاطاتهم اليومية لملاحقة وضرب أوكار المخدرات وإلقاء القبض على تجّارها ومروجيها فقد تعاملوا خلال اليومين الماضيين مع تسع قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 12 تاجراً مروجاً .اضافة اعلان


ففي محافظة إربد تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته سبعة كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة فيما جرى في الثانية مداهمة شقة استخدمها أحد التجار لترويج وتخزين المخدرات، إذ أُلقي القبض عليه ومجموعة من الأشخاص كانوا برفقته وضُبط بحوزته سلاحان ناريان وكف حشيش و 1200 حبة مخدرة ونصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة. 

وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد ورود معلومات عن حيازته لكمية من مادة الكريستال، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وفي معبر حدود جابر اشتبه بإحدى مركبات الشحن عند محاولة اجتيازها للحدود وعند تفتيشها عُثر على 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة وأُلقي القبض على المتورط في القضية.

وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع قضيتين في الأولى دوهمت إحدى الشقق المُستخدمة لترويج المخدرات وألقي القبض على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 8 كفوف حشيش وكمية من الحبوب  المخدرة ، وأُلقي القبض في القضية الثانية على تاجر للمخدرات بعد مداهمته وضُبط بحوزته 8 كفوف حشيش و 3000 حبة مخدرة. 

وفي العاصمة عمان دوهم أحد تجّار المخدرات داخل مركبته وضُبط بحوزته 13 كف حشيش و 2500 حبة مخدرة ، فيما ضبط 21 كف حشيش و 4000 حبة مخدرة بحوزة تاجر للمخدرات بعد مداهمته في محافظة المفرق ، وفي محافظة مادبا أُلقي القبض على مروجين اثنين داخل مركبة وبحوزتهما كفان من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة.

وجرى تحويل القضايا والمقبوض عليهم كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

 




 

 


 

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