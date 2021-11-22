الأمن : القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن في الصويفية

الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد الأشخاص في منطقة الصويفية والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث انه بتاريخ 19/11/2021 ورد بلاغ بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن قاموا بملاحقته وكانت حالته العامة حسنة .

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وأكد الناطق الإعلامي أنه ومنذ تلقي البلاغ بوشر التحقيق في الحادثة وجرى تحديد هوية الاشخاص كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم واعترفوا بالتحقيق معهم بقيامهم بملاحقة الشخص إثر اعتقادهم انه شخص آخر توجد خلافات سابقة بينهم ويقوم بتهديدهم،وجرى تحويل القضية للقضاء .

