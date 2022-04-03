الأمن : المخدرات تتلف الدماغ وتصيب بالأمراض نفسية

الوكيل الاخباري - قال رئيس شعبة القضائية في إدارة مكافحة المخدرات العقيد فواز المساعيد، إن المخدرات سموم تؤدي إلى تحول عقل المدمن من عقل سليم إلى عقل غير سوي حيث تتسبب بتلف الخلايا الدماغية للمتعاطي وإصابته بأمراض نفسية، ومعاناته من حالة لا وعي تجعله يدفع كل ما يملك في سبيل الحصول على المواد المخدرة.



وخلال ندوة توعوية بعنوان “سبل الوقاية من آفة المخدرات” والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأحد، أشار العقيد المساعيد لوجود أنواع عديدة من المخدرات كالحشيش وهي المادة الأكثر خطورة، والهيروين “البودرة”، والكوكايين وكذلك الحبوب المخدرة.

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