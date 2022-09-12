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الإثنين، 12-09-2022 09:11 ص

الأمن: الهاتف النقال والمشروبات الساخنة أبرز مسببات حوادث السير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - كشفت الإدارات المرورية أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ والانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة كشرب المشروبات الساخنة واستعمال الهاتف النقال من أهم أسباب الحوادث المرورية أثناء الذروة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي تؤدي إلى التباطؤ والازدحام المروري وخاصة في ظل عدم رفع أطراف الحادث لمركباتهم خارج حرم الطريق.

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وبيّن التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، ان الكوادر بالدوريات الخارجية ضبطت حدث من مواليد 2009 كان يقود صهريج مياه "تنك" بالقرب من شارع المطار، في استهتار غير مبرر ، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من سهل له مهمة قيادة التنك.

 

وأضاف أنه وخلال ساعات الصباح تم التعامل مع عدة حوادث ومعيقات مرورية، أبرزها حادث سير بمدخل نفق الثالث بسبب تغيير المسرب وحادث آخر عند مدخل نفق خلدا وآخر على طريق المطار حيث نتج عن الحوادث أضرار مادية بدون وقوع أي إصابات.


واستعرض التقرير أبرز جهود كوادر الإدارات المرورية والمستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالانتشار المبرمج والرقابة المروية لمجموعات السير على الطرق لمنع حدوث أي عائق على كافة الطرق.

 




 

 


 

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