الأمن الوقائي : ضبط شخصين بحوزتهما قطع اثرية عُرضت للبيع بربع مليون دينار - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي حول قيام شخصين بعرض قطع اثرية مقابل مبلغ ربع مليون دينار حيث تم متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد الاشخاص ومكان احتفاظهم بتلك القطع .



وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُدد مكان وجود الشخصين المشتبه بهما في منطقة البيادر في العاصمة وبحوزتهما القطع التي عرضاها للبيع وجرى التحرك للمكان والقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما تمثال ومجموعة من القطع الفخارية والعملات المعدنية التي يُعتقد بأنها اثرية وسيتم عرضها على خبراء الاثار لدى دائرة الاثار العامة لتحديد قيمتها التاريخية وسيتم احالة الشخصين المقبوض عليهما للقضاء .

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