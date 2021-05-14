الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن اليوم .. عباءة قومية نسيجها أردنيون منتمون - صور

صفارات الإنذار تدوي في نير عام

نتنياهو يتوعد ' حماس ' بضربات قاسية

الحكومة: مسيرات اليوم تعبّر عن موقفنا الثابت تجاه فلسطين

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكل أولي

الصفدي : الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

مصر تفتح معبر رفح لاستقبال جرحى عدوان الاحتلال

الأمن : انتهاء فعالية الشونة

الاحتلال يطلق أعيرة تحذيرية قرب السياج الحدودي مع لبنان

7 شهداء في مواجهات عنيفة في فلسطين

الجمعة، 14-05-2021 06:25 م

توفير الأمن للمواطنين

الأمن : انتهاء فعالية الشونة

بيان


الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام ، انتهاء الفعالية في منطقة الشونة الجنوبية ومغادرة كافة المشاركين المكان .
اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، والذي بين أن الأمن العام عمل  على توفير الامن والحفاظ على سلامة المواطنين ضمن حرية التعبير السلمي عن الرأي 

وأضاف البيان " الدفاع المدني بذل جهودا كبيرة لتقديم  الاسعاف والعلاج لكل محتاج وقام بتوزيع المياه على المشاركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار، أن معظم المشاركين، أبدوا تعاونا والتزاما وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها وفق اقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على الأمن وصون الممتلكات"

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دود

الحكومة: مسيرات اليوم تعبّر عن موقفنا الثابت تجاه فلسطين

خارجية

الصفدي : الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

الامن

الأمن : فيديوهات قديمة ولا إصابات بين المواطنين

من

21 وفاة جديدة و 315 إصابة في المملكة اليوم

بيان

الأمن : تعاملنا بالقوة لمن دخلوا مزارع في الشونة

٢

الأردنيون وقفة رجل واحد عند حدود الكرامة تلبية لنداء فلسطين- صور و فيديو

أخبار متعلقة
٢

الأردنيون وقفة رجل واحد عند حدود الكرامة تلبية لنداء فلسطين- صور و فيديو