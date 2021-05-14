الأمن : انتهاء فعالية الشونة

الوكيل الإخباري -

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أكدت مديرية الأمن العام ، انتهاء الفعالية في منطقة الشونة الجنوبية ومغادرة كافة المشاركين المكان .جاء ذلك في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، والذي بين أن الأمن العام عمل على توفير الامن والحفاظ على سلامة المواطنين ضمن حرية التعبير السلمي عن الرأيوأضاف البيان " الدفاع المدني بذل جهودا كبيرة لتقديم الاسعاف والعلاج لكل محتاج وقام بتوزيع المياه على المشاركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".وأشار، أن معظم المشاركين، أبدوا تعاونا والتزاما وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها وفق اقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على الأمن وصون الممتلكات"