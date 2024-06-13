الأمن: تسيير دوريات بالزي المدني في الأسواق والأحياء خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري

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- أعلنت مديرية الأمن العام عن مباشرتها تنفيد خطتها الأمنية لعيد الأضحى المبارك والتي تشمل جميع الإجراءات والخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية المتخذة للتحفيف على المواطنين، وتوفير بيئة آمنة للتسوق، وأداء الواجبات الدينية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المختلفة.وأكدت المديرية على اتباع الإدارات المرورية لجملة من الإجراءات الهادفة لتنظيم الحركة المرورية وتأمين السلامة على الطرقات، فيما ستقوم مديريات الشرطة والإدارات والوحدات المختصة بتسيير الدوريات باللباسين المدني والعسكري في الأسواق والأحياء والتجمعات.من جانبها وضعت مديرية الدفاع المدني كوادرها العاملة ضمن جاهزية عالية وقدرة على الاستجابة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، داعية إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث.وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية لمديرية الأمن العام وحرصها على إبقاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في تواصل مع محيطهم الخارجي ستفتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها امام ذوي النزلاء بزيارات خاصة وعادية اعتباراً من أول أيام العيد.ودعت مديرية الأمن العام الى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالسلوكيات الآمنة خلال التسوق، وعدم ترك الأطفال أو المقتنيات في المركبات، والابتعاد عن أوقات الذروة قدر الإمكان عند التسوق، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بطريقة آمنة دون ارتكاب المخالفات المتحركة والخطيرة، أو المخالفات الثابتة والتي قد تشكل إعاقات مرورية تتسبب بحدوث الازدحامات.وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين الى التعاون مع مرتباتها العاملة بالميدان، والاتصال برقم الطوارئ الموحد ٩١١ عند الحاجة حفاظا على سلامة الجميع.