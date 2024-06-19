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الأربعاء، 19-06-2024 06:59 م

الأمن: جاهزية عالية بالمراكز الحدودية لاستقبال الحجاج الأردنيين والعرب

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الوكيل الإخباري - تواصل مديرية الأمن العام بمختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام.اضافة اعلان


واتخذت فرق وطواقم الأمن العام إجراءات تنظيمية للتسهيل على المسافرين، ورفعت من جاهزية وأعداد القوى البشرية العاملة بالتزامن مع بدء وصول الحجاج من الأردنيين والأشقاء العرب العائدين من الديار المقدسة. 

وحرصت مديرية الأمن العام من خلال إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية العاملة في المراكز على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج، وتوفير الوقت والجهد عليهم وتمكينهم من إنجاز مختلف المعاملات بسهولة ويسر.

كما استمرت مديرية الأمن العام  بتقديم خدماتها الإنسانية من خلال مديرية الدفاع المدني التي عملت على توفير الخدمات الإسعافية لتقديمها عند الحاجة.

 




 

 


 

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