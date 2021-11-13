الأمن: جميع الطرق سالكة باستثناء ضبعة بحذر

الوكيل الاخباري–

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بينت مديرية الأمن العام أن جميع الطرق بالمملكة الآن سالكة، وأن الطريق الصحراوي من منطقة ضبعة ولغاية سواقة سالك بحذر بسبب الغبار الكثيف.وأكدت، على ضرورة التأني أثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وخاصة الصحراوية، والطرق الخارجية.وأهابت مديرية الأمن العام بأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة خاصة في المناطق التي تشهد انتشار الغبار، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرق للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين.ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في أي وقت لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.