السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 12:05 م

الأمن: جميع الطرق سالكة باستثناء ضبعة بحذر

1024x576_main_image5da68e739dfc8


الوكيل الاخباري– بينت مديرية الأمن العام أن جميع الطرق بالمملكة الآن سالكة، وأن الطريق الصحراوي من منطقة ضبعة ولغاية سواقة سالك بحذر  بسبب الغبار الكثيف.اضافة اعلان


وأكدت، على ضرورة التأني أثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وخاصة الصحراوية، والطرق الخارجية.

وأهابت مديرية الأمن العام بأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة خاصة في المناطق التي تشهد انتشار الغبار، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرق للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين.

ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في أي وقت لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

125328670

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

unnamed (7)

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

main_image618f9895a7233

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

112021111673339721696

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
صحراوي

الدوريات الخارجية تحذر سالكي الطريق الصحراوي

الجرائم الالكترونية

الجرائم الإلكترونية تحذر من منشورات تنتحل صفات بنوك وشركات

إدارة ترخيص 2

بدء العمل بترخيص غرب عمان في مرج الحمام الأحد

مديرية الامن العام

إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطيرين فجر اليوم

الدفاع المدني 3

الأمن العام ينشر آلية فتح الطريق لسيارة الإسعاف عند مرورها - فيديو

كورونا 3

الطب الشرعي : نتائج عينة الجثة المجهولة في طريق المطار خلال أيام