الأمن: خطط مرورية خاصة بالعملية الانتخابية

الوكيل الإخباري

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- قال مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب إن إدارة السير قامت بوضع الخطط المرورية الخاصة بها قبل وبعد وأثناء العملية الانتخابية في العاصمة وباقي محافظات المملكة، ليتسنى لجميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والوصول لمراكز الاقتراع بكل يسر وسهولة دون عوائق مرورية أو ازدحامات.وأكد العميد الصعوب في تصريحات صحفية، أن إدارة السير ستقوم بمراقبة وتنظيم عملية السير خلال عملية الاقتراع دون أن تغفل عن الواجب المروري العام المتمثل بتنظيم ومراقبة عملية السير لتحقيق انسيابية الحركة المرورية بكل سهولة خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وانتشار كوادر السير باللباس المدني لمراقبة المخالفات الخطرة ، كما ستقوم بمراقبة تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بأدوات السلامة العامة.ودعا العميد الصعوب المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات المرورية الخاطئة كالمسير بمواكب ، وخروج الأجسام من المركبات، وعدم التردد في إرسال أية مشاهدات مرورية أو أمنية الى رقم الواتساب 0770999030 وانه سيتم التعامل مع الملاحظات بكل سرية ومهنية.