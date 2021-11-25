الأمن : شخص يطعن شقيقه ويخفي جثته في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي انه بتاريخ 3/10/2021 ورد بلاغ لمركز أمن البحر الميت بتغيب أحد الأشخاص عن منزله وانقطاع الاتصال معه وجرى في حينه التعميم والبحث عنه.

اضافة اعلان



وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال متابعة التحقيق في ظروف اختفاء ذلك الشخص تولدت لدى المحققين مؤشرات بتعرضه للقتل ووقع الاشتباه على احد اشقائه وبعد جمع الأدلة جرى ضبطه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بقتل شقيقه طعنا إثر خلاف حصل بينهما وإخفاء جثته بعد ذلك .



وتابع الناطق الإعلامي انه جرى ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى التحرك لمكان إخفاء الجثة وتم بعد الكشف عليها تحويلها للطب الشرعي وتحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 14 يوما عن تهمة القتل القصد

