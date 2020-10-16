الأمن : صفحة خارج الأردن تبث الأكاذيب ونحذر

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، الجمعة ، وفاة او إصابة اي شخص إثر المداهمات التي نفذتها ادارة مكافحة المخدرات اول امس في إحدى محافظات الشمال.



ولفت السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه جرى رصد صفحات من خارج الاردن تحاول اختلاق وترويج اكاذيب ومعلومات خاطئة حول وفاة احد الاشخاص اثر تلك المداهمات بهدف نشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام ومهاجمة بعض الأشخاص ونشر الأكاذيب حولهم.



وشدّد على متابعة تلك الصفحات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية ، مهيباً بالجميع الحذر من مثل تلك الصفحات المشبوهة التي تحمل اهدافاً مشبوهة ومضللة ولا تنشر سوى الأكاذيب والاخبار الملفقة والتي لا أساس لها من الصحة.

اضافة اعلان



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





