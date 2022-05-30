الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

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الإثنين، 30-05-2022 12:12 م

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من التعامل مع اربع قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على مجموعة من تجار ومروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأُحيلوا جميعاً للقضاء .

ففي القضية الأولى وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بزراعة نبات الماريجوانا المخدر في موقعين منفصلين في إحدى مناطق غرب البلقاء ،وتمت مداهمة الموقعين وضبطت داخلهما كميات من أشتال الماريجوانا إضافة إلى  13 كرتونة بداخلها أكياس معدة للبيع وسلاح ناري .

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وفي شرق العاصمة ألقي القبض على أحد الأشخاص من تجار المواد المخدرة بعد التأكد من قيامه بتخزينها داخل منزله وضبط بحوزته 24 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 2500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 650 حبة من المستحضرات الطبية بالإضافة الى 40 غراماً من مادة الكوكايين المخدرة. 


وفي القضية الثالثة جرى تتبع أحد مروجي المواد المخدرة داخل مركبته جنوب العاصمة بعد ورود معلومات حول حيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد البيع والترويج وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 400  حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.


 وفي القضية الرابعة دوهم منزل أحد مروجي وتجار المواد المخدرة في محافظة المفرق وتم إلقاء القبض عليه وضبط داخل منزله 10 الاف حبة مخدرة كانت مخبأة في باحة المنزل .


وشدَّد الناطق الإعلامي على أن مديرية الأمن العام ومن خلال ادارة مكافحة المخدرات، مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة، وتسخر لذلك كافة إمكانياتها الاستخبارية والعملياتية واللوجستية.

 





 




 

 


 

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