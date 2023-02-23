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الأمن: ضبط 12 شخصاً خلال التعامل مع 6 قضايا مخدرات نوعية

الخميس، 23-02-2023 03:04 م

الأمن: ضبط 12 شخصاً خلال التعامل مع 6 قضايا مخدرات نوعية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون حملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تم التعامل خلال الايام الماضية مع 6 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ضُبط خلالها 12 مروجاً تاجراً للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

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ففي أولى القضايا فقد تابع فريق تحقيقي من الإدارة معلومات عن قيام 3 اشخاص من المشبوهين بقضايا المخدرات بتجهيز كمية كبيرة من المواد المخدرة واستعدادهم لنقلها لمحافظات الجنوب من أجل بيعها ، إذ تمكن فريق التحقيق من خلال جمع المعلومات من تحديد موعد نقل المخدرات ووضعت الكمائن اللازمة وجرت مداهمة مركبتين استخدمتا لتلك الغاية وأُلقي القبض على الأشخاص الثلاثة وضُبط داخل إحدى المركبتين 100 ألف حبة مخدرة .


وفي محافظة العاصمة جرى التعامل مع ثلاث قضايا أُلقي القبض في الأولى على أربعة مروجين وبحوزتهم 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة ، فيما ضبط في الثانية مروج وبحوزته 10 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة وفي القضية الثالثة جرت مداهمة مروجَين وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 8 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة .


كما ودوهم في محافظة المفرق أحد مروجي المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 7 كفوف من الحشيش و 1000 حبة مخدرة وفي القضية الأخيرة في غرب البلقاء ضبطت مجموعة من أشتال الماريجوانا المخدرة قام أحد الأشخاص بزراعتها داخل منزله وأُلقي القبض عليه. 


وستتم إحالة المتورطين كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.




 




 

 


 

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