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الخميس، 19-05-2022 03:47 م

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال حملاتها المستمرة على تجار ومهربي المواد المخدرة فقد تعامت خلال الايام الماضية مع قضيتين لحيازة وتهريب المواد المخدرة وتلقي القبض على 5 اشخاص تورطوا بالقضيتين .

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وفي القضية الاولى فقد تابع العاملون في ادارة مكافحة المخدرات معلومات حول حيازة أحد الاشخاص لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة جنوب العاصمة عمان وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بحيازة 140 ألف حبة مخدرة أخفاها في أحد المنازل وتم بدلالته التوجه للمكان وضبط كامل الكمية وأُحيل للقضاء .


وفي القضية الثانية جرت مداهمة موقع احدى الشاحنات وضبطها بعد التأكد من قيام مجموعة من الاشخاص بإعداد مخبأ سري داخلها واخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة داخلها تمهيدا لتهريبها ، وبتفتيش الشاحنة عُثر داخل مخبأ سري على 100 ألف حبة مخدرة فيما أفضت التحقيقات لإلقاء القبض على 4 أشخاص تورطوا بالقضية وأُحيلوا كذلك للقضاء.

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