الأمن : طرق استخبارية لضبط المخالفين

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام أن حملاتها الامنية على ظاهرة إطلاق العيارات النارية مستمرة، وتواصل فرق التحقيق رصد وتتبع كافة المعلومات حول أي شخص ظهر وهو يطلق عيارات نارية أو حائز لها ليتم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه .

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وبيّنت أنه تم إلقاء على أعداد كبيرة منهم والعمل مستمر لضبط المتبقين.



وأكدت المديرية في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الجمعة، ان فرق التحقيق تستخدم كافة الوسائل التحقيقية الفنية والتقنية المتاحة اضافة إلى جمع المعلومات بالطرق الاستخبارية، ولن تتوقف الفرق عن العمل وعلى مدار الساعة لحين إتمام مهامها والقبض على كل من استخدم وأطلق عيارات نارية.

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