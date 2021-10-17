الأمن: لا وفيات بحوادث نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري– أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية انه لم يتم التعامل مع أي حوادث نهاية الاسبوع تسببت بحالات وفاة بفضل وعي المواطن والتزامه بقانون المرور وأولوياته و الخطط المرورية المحكمة التى تم تنفيذها.



وأكدا أنه تم تنفيذ خطة مرورية امنية وإرشادية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية حيث تم التعامل مع كافة المعوقات بحرفية واقتدار من اجل تأمين الوصول الامن للمواطنين .



وقال مندوب ادارة السير إنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم الكشف على كافة الطرق الرئيسة والفرعية وعلى مداخل الجسور والأنفاق من اجل سحب حركة السير والحفاظ على انسيابية الحركة خاصة امام المدارس والجامعات



من جانبه اكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية انه تم خلال ساعات الصباح مع حركة نشطة بين المحافظات خاصة باتجاه العاصمة حيث تم التعامل مع كافة المعوقات من خلال خطة مرورية اسهمت ورغم الكثافة المرورية بانسيابية الحركة



وأشار الى انه وخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تم ضبط العديد من المخالفات الخطرة ابرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 182 على الطريق الصحراوي اضافة الى ضبط 14 مركبة على طريق اربد المفرق مثلث الاكيدر تسير بعكس اتجاه السير و3 مركبات ارتكبت مخالفة قطع الاشارة الضوئية على مثلث الحمراء.

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