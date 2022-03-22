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الثلاثاء، 22-03-2022 05:15 م

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

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الوكيل الاخباري - ‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ الصباح وبالتزامن مع بدء عملية الاقتراع تم متابعة ورصد عدد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي حاول البعض نشرها حول وقوع ملاحظات أمنية من مشاجرات أو أعمال شغب او توقف لمراكز الاقتراع ‏في عدد من مناطق المملكة كمحافظة الطفيلة ومعان والرويشد وجرش وغيرها، مؤكداً أنها معلومات مضللة وغير صحيحة يهدف مطلقوها لإثارة الرأي العام.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الإعلامي انه وبحمد الله ومن صباح اليوم الثلاثاء لم تسجل لدينا أية حادثة او مشاجرة او وقوع امني أثّر على سير عملية الاقتراع وأن الأمن يتابع مطلقي تلك الإشاعات لضبطهم وإحالتهم للقضاء.

‏وأشار الى ان القوات الأمنية موجودة في مواقعها وتعمل وفق الخطط الأمنية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية لمنع وضبط أية مخالفة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية. 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم الالتفات لمثل تلك الاخبار إن لم تكن صادرة عن الجهات الرسمية والتثبت من أية معلومات قبل نشرها وتداولها.

 




 

 


 

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