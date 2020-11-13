الأمن متوعــدا : سيتم ضبط حاملي الأسلحة المخالفين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، الجمعة ، ان فرق التحقيق الخاصة والفنية ومن خلال متابعتهم لما نُشر من فيديوهات ومن خلال المعلومات الاستخباراتية تمكنوا منذ مساء امس الخميس ، من ضبط 34 قطعة سلاح وضبط مستخدميها وحائزيها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحقهم.



واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان عدد الاسلحة التي تمّ ضبطها ، ومنذ انتهاء عملية الاقتراع ارتفع ليصبح 69 قطعة سلاح.

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وتابع " وستستمر فرق التحقيق الخاصة بمتابعة جمع المعلومات حول كل من ظهر في الفيديوهات التي جرى تداولها لحين القاء القبض عليهم لمخالفتهم الأنظمة والقوانين " .

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