الأمن متوعــدا : سيتم ضبط حاملي الأسلحة المخالفين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، الجمعة ، ان فرق التحقيق الخاصة والفنية ومن خلال متابعتهم لما نُشر من فيديوهات ومن خلال المعلومات الاستخباراتية تمكنوا منذ مساء امس الخميس ، من ضبط 34 قطعة سلاح وضبط مستخدميها وحائزيها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحقهم.
واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان عدد الاسلحة التي تمّ ضبطها ، ومنذ انتهاء عملية الاقتراع ارتفع ليصبح 69 قطعة سلاح.
وتابع " وستستمر فرق التحقيق الخاصة بمتابعة جمع المعلومات حول كل من ظهر في الفيديوهات التي جرى تداولها لحين القاء القبض عليهم لمخالفتهم الأنظمة والقوانين " .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة