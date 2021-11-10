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الأربعاء، 10-11-2021 05:42 م

الأمن يتلف كميات من المخدرات

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الوكيل الاخباري - أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (٦٧) قضية والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ، وذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وترأس لجنة الإتلاف مساعد مدير الأمن العام للأقاليم العميد ايمن العوايشة وضمن مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.

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