الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

الوكيل الإخباري - حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الأردنيين، من سرقة حسابات "واتساب" ، بهدف الاحتيال المالي ، الأمر الذي يربك المواطنين ، ويسبب الإزعاج لهم.

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جاء ذلك ، عبر منشور لـ"وحدة الجرائم الإلكترونية" ، الخميس، من خلال "الفيسبوك"، حيث أضافت :

يقوم أشخاص بسرقة حسابات واتساب بهدف الاحتيال المالي. تتم السرقة عبر إيهام الأشخاص بأنه ستتم إضافتهم إلى مجموعات واتساب من قبل أصدقاء أو شخصيات عامة".



وأضافت، "ثم يقومون بإرسال رموز التحقق بلغات أجنبية حتى لا يفهمها القارئ، ويطلبون منك إعادة إرسالها لهم. لا تقم بفتح أي روابط، أو إرسال أي رسائل نصية تصلك لشخص آخر. تأكد دائما من هوية الأشخاص الذين تتحدث معهم.



