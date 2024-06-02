الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 02-06-2024 10:48 ص

الأمن يحذر الأردنيين من ارتفاع درجات الحرارة

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الوكيل الاخباري- اكدت مديرية الامن العام على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري، والحرائق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مع استمرار  ارتفاعها في اليومين القادمين، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة. اضافة اعلان


وقالت المديرية  في بيان لها أنها جاهزة للتعامل مع أي طارئ وتقديم المساعدة مع دخول الكتلة الهوائية الحارة والجافة، داعية الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في مناطق العقبة والاغوار تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما دعت الى شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

وأكدت المديرية إلى ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات، وعبوات الغاز، والولاعات، والعطور.

وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

ودعت الى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم  السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .

كما دعت المديرية الى عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، ومراقبتها، والتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

وأكدت المديرية على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ اذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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