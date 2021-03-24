الأمن يحذر الأردنيين من الأجواء الخماسينية

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الأجواء الخماسينية اليوم ، وتدعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر.





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ونظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء خماسينية مثيرة للغبار، وتوقع عاصفة رملية تؤثر على بعض مناطق المملكة نهار اليوم، تُهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن، ومتابعة النشرات الدورية عن أوضاع الطرق ومدى الرؤية الأفقية عليها.





توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية في جنوب وشرق المملكة .



ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية، والاحتفاظ بكميات مناسبة من السوائل والمياه للمسافرين على الطرق الخارجية.



تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح الزينكو والشبكات والصفائح المعدنية.



عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إن دعت الحاجة لذلك.



