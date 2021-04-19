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الإثنين، 19-04-2021 09:48 ص

الأمن يحذر الأردنيين من التعرض لأشعة الشمس

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، الأردنيين من الكتلة الهوائية الحارة التي تتعرض لها المملكة.

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ودعت إلى ضرورة التقيد بالتعليمات التالية:

 

• عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

 

• عدم قيادة المركبة في حالات الشعور بالتعب أو الإرهاق أو المرض مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لمسافات طويلة . 

 

• عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .

 

• عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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