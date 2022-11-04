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الجمعة، 04-11-2022 03:27 م

الأمن يحذر الأردنيين من المسير في مواكب تزامنا مع انتهاء المباريات

الأمن العام


الوكيل الاخباري - حذرت مديرية الأمن العام  السائقين من المسير على شكل مواكب وتعطيل حركة السير، لا سيّما مع انتهاء مباريات الدوري اليوم 

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وأكّدت انها لن تتهاون مع مرتكبي هذا النوع من المخالفات، وانها ستتخذ أشد الإجراءات بحق مرتكبيها .


مؤكدة على أنه سيتم العمل على نشر مرتبات ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد مخالفات المواكب وإغلاق الطرق أو تعطيل السير فيها، وتحرير المخالفات وجاهيا أو عن طريق تسجيل أرقام المركبات واستدعاء أصحابها .


مهيبة بالجميع الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات أو أية مخالفات ترتبط بتعطيل مصالح المواطنين أو تؤثر على سلامتهم.


 




 

 


 

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