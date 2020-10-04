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الأحد، 04-10-2020 11:51 ص

الأمن يحذر الأردنيين

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الأحد في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا للأردنيين من السرعة الزائدة.

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وجاء به " زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لضيق الوقت الكافي لاتخاذ قرار مناسب يجنب السائق مخاطر الطريق عند حدوث أي طارئ.


زيادة احتمال وقوع حوادث الاصطدام نتيجة لعدم ترك مسافة كافية بين المركبة والمركبات الأخرى.


فقدان السيطرة وعدم اتزان المركبة.


زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لعدم التمكن من السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة مثل حالات انفجار الإطار.


زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لعدم القدرة على تجنب أخطاء الآخرين.


زيادة السرعة تؤدي إلى زيادة شدة الاصطدام، وبالتالي زيادة احتمالات الوفاة أو الإصابة الجسدية".


 




 

 


 

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