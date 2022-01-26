الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

الوكيل الاخباري - حذر الأمن العام من بدء تساقط الثلوج بغزارة في منطقة رأس النقب من أمام المحطة الأمنية.
وقالت مديرية الأمن العام أن جميع الطرق سالكة بحذر داعية السائقين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.
وأشار الأمن إلى تساقط الثلوج كذلك في مناطق القادسية بمحافظة الطفيلة، وذات راس في الكرك، ولواء الشوبك في معان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الثلوج بدأت تتساقط مع دخول المنخفض الجوي أجواء المملكة في محافظات الكرك والطفيلة ولواء الشوبك وراس النقب، والطرق سالكة بحذر شديد.
وتدعو مديرية الامن العام الجميع للالتزام بكل ما صدر من تحذيرات وعدم الخروج من المنازل واستخدام المركبات الا للضرورة القصوى.