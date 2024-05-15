الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

العفو الدولية: ما يجري بغزة يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء غزة لأكثر من 35 ألف

وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

أيرلندا : سنعترف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

هآرتس: إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

الحوثيين: استهدفنا مدمرة أميركية في البحر الأحمر

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

الأربعاء، 15-05-2024 02:10 م

الأمن يحذر السائقين من حوادث السير المفتعلة

649036d1d8c9b


الوكيل الإخباري - جدَّد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام تحذيره للسائقين كافّة، من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها ( دهس، صدم ) والتي يمكن تجنّبها من خلال اتّباع الإجراءات القانونية المتّبعة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ورغم تراجع تلك الظاهرة الجرمية وضبط العديد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلا إنه ما زالت ترد بين الحين والأخرى تسجيل شكاوى بخصوصها.

داعياً السائقين وتجنّباً لتعرّضهم لهذا النوع من الاحتيال اتّباع الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها القانون في حال تعرّضهم لأي حادث مروري، وعدم التردّد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق به من قبل المحققين الجنائيين والمروريين المختصين في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية، الذين يملكون الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات حول مفتعلي الحوادث المرورية ممن جرى ضبطهم سابقاً .

وشدد على ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أنّ عمل الكروكة مكلف أو أنّ الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل الكروكة وأنه يقبل التعويض . 

وأوضح الناطق الإعلامي الإجراءات الواجب اتّباعها عند وقوع حادث مروري، وهي الاتّصال مباشرة برقم الطوارئ الموحّد (911) والإبلاغ عن الحادث ، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخطّطات الكروكية للحادث. وفي حال اتَّفق الأطراف على الصلح فإن ذلك يتم من خلال مندوب الحوادث ويتم توثيق ذلك عبر عمل مخطط كروكي مرفق بالصور والعمل على أرشفة الحادث ويمكن الرجوع إليه في أي وقت لحفظ الحقوق 

وأضاف أنه وفي إطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى فقد تمكّن العاملون في إدارة السير والبحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد مفتعلي الحوادث في العاصمة بعد أنّ تقدم أحد الأشخاص بشكوى بعد شكوكه بتعرّضه لحادث مفتعل ،إذ إنّ التحقيقات أثبتت ذلك وجرت إحالته للقضاء .

وأشار الناطق الإعلامي أن القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2023 م غلّظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية، إذ تنصّ المادة 26/أ/3، مَن ادّعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود بغرامة (500) دينار .
*العقوبة :-

اضافة اعلان


-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.


- وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلّق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتان والغرامة 50 ديناراً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715761228885

مياه العقبة تطلق حملات توعوية إلكترونية في محافظات الجنوب

62d27b443961a

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

WhatsApp Image 2024-05-15 at 3.54.58 PM

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق دورته الخامسة من مشروع الزمالة البرلمانية

607420e39f816

وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

5f4a2b9090bae

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

6644aa20761ad

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

أخبار متعلقة
1715355031299

عجلون: مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين

file (2)

الأمن يوضح حول النقاط المرورية

1714394304000

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش

1000465381

الضريبة: غداً آخر موعد لتقديم إقرارات الدخل

620239142522633756116

الحكومة: غرامات من 100-500 دينار على هؤلاء اعتبارا من الشهر المقبل

1120222812611621987286

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024